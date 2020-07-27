Общество

Более 250 млн рублей перечислила компания «РЖД» в бюджет Псковской области

По итогам I полугодия 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов Российской Федерации, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила порядка 5,8 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В частности, сумма налоговых отчислений в бюджет Псковской области составила 269 млн рублей.

ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни регионов, отметили в пресс-службе.