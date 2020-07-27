Общество

Историки и поисковики получили награды за работу в Моглино

Руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня провел встречу с руководителем областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры» Геннадием Корольковым, который представлял поисковиков и историков, работающих на месте действовавшего в годы Великой Отечественной войны концентрационного лагеря в Моглино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель встречи - награждение историков и участников поисковых движений за работу на месте массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов. На ней также присутствовал командир поискового отряда «Тихие зори» Кирилл Баринов.

Говоря о важности проводимой поисковиками и историками работы в рамках реализации проекта «Без срока давности», Петр Крупеня поблагодарил всех задействованных в Моглино поисковиков и историков, а также выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

«Вы творите историю, вы сама история, вы поднимаете людей из небытия. Большое вам спасибо за этот труд. Слова «Никто не забыт и ничто не забыто» именно вашими действиями претворяются в жизнь, поскольку вы также вносите весомый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения», - сказал руководитель управления, отдельно отметив работу поисковика отряда «Неизвестный солдат» Анны Шуняевой, которая в настоящее время находится в военно-историческом лагере в качестве инструктора и преподает детям поисковое дело.

Почетные грамоты получили:

- историк, краевед, директор фонда «Достоверной истории» Юрий Алексеев;

- руководитель ПО ВППОО «След «Пантеры», председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Геннадий Корольков;

- историк, краевед Андрей Иванов;

- поисковик отряда «Неизвестный солдат» Анна Шуняева;

- командир поискового отряда «Тихие зори» Кирилл Баринов;

- поисковик отряда «Неизвестный солдат» Дмитрий Герасимчук;

- поисковик ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Наталья Симонова.

«Символично, что мероприятие прошло в 76-ую годовщину освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков», - заключили в следственном управлении.