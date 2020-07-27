Общество

В Пскове проверили качество ремонта дворовых и общественных территорий

В Пскове состоялся рейд по мониторингу дворовых территорий, ремонт которых проводился в 2019 году и продолжился в 2020 году по партийному проекту «Городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В выезде приняли участие секретарь городского отделения партии «Единая Россия», Глава Пскова Елена Полонская, региональный координатор партийного проекта «Городская среда», глава администрации города Александр Братчиков, представители Управления городского хозяйства администрации Пскова, депутаты фракции «Единая Россия» Константин Болотин и Юрий Сорокин.

Александр Братчиков напомнил, что в рамках программы «Формирование современной городской среды» проходит благоустройство не только дворовых территорий, но и общественных пространств. На следующий год запланировано благоустройство площади Ленина. «Это центр, лицо города и его необходимо привести в порядок. Эта территория должна стать комфортной для времяпрепровождения всех возрастных категорий граждан», - добавил региональный координатор проекта.

Первой точкой контрольного выезда стала дворовая территория по улице Гражданской, 20. Здесь благоустроена территория: заасфальтированы пешеходные дорожки, заменены бордюрные камни, обустроен внутридворовой проезд. Было отмечено, что из-за особенностей рельефа на данной территории невозможно обустроить большое количество парковочных мест.

Также участники выезда посетили сквер «Кораблик» на Завеличье, который был сдан в 2019 году. Здесь приведена в порядок территория между домами по улице Коммунальной, 26, Народной, 27 и детским садом. Кроме того, установлен детский игровой комплекс, воркаут-площадка с резиновым покрытием, скамейки и урны, обустроены подъездные пути, сделана пешеходная дорожка вдоль школы №4 и заасфальтированы «народные тропы».

«Благоустроенная территория — это, в первую очередь, заслуга местных жителей. Я как депутат по данному округу оказала содействие в подготовке и подаче заявки в программу, были учтены пожелания жителей этого района», - отметила Елена Полонская.

Также она обратила внимание на то, что многие установленные скамейки на данной территории пострадали от вандалов: «Досадно, что недавно благоустроенную территорию снова приходится приводить в порядок». На конец августа запланировано озеленение данной территории в рамках акции «Сад памяти».

«Аллею ветеранов» также посетили участники выезда. В рамках благоустройства территории здесь был заменен асфальт тротуаров и площадок, установлены бортовые камни, 12 новых скамеек и урн, металлические ограждения вдоль аллеи, отдельно оборудована площадка для силовых упражнений, установлено освещение, засеяна газонная трава, высажены луковицы цветов.

«Хотелось сделать здесь хорошее место для отдыха, наконец, эта идея реализована», - поделился Юрий Сорокин.

Далее участники выезда осмотрели дворовую территорию по улице Рокоссовского, 4. В прошлом году здесь была установлена воркаут-площадка, а уже в 2020 году отремонтирован междворовой проезд, сделаны пешеходные дорожки, оборудованы парковочные места и отремонтированы прилегающие территории.

Константин Болотин сообщил о том, что работа по благоустройству данного двора началась еще в 2017 году. «Благодаря инициативе жителей была подана заявка на благоустройство данной территории в программу «Формирование современной городской среды». Мы с ними проделали большой путь от сбора подписей до создания проекта и наконец, в 2019 году у нас получилось реализовать задуманное», - подчеркнул Болотин.

Завершающей точкой контрольного выезда стал сквер на улице Технической, 14. Здесь ремонтные работы уже завершены: установлены детская и спортивная площадки, тренажеры, теневые навесы, малые архитектурные формы, заасфальтированы дорожки, высажены растения и кустарники в современном ландшафтом дизайне.

Добавим, что средства на проведение работ выделены из бюджетов разного уровня в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.