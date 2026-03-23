Повар из Себежа поборолся за победу в шоу «Битва шефов»

52-летний Артем Ермолин из города Себеж принял участие в новом сезоне кулинарного проекта «Битва шефов» — кулинарной битве шеф-поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова, сообщили Псковской Ленте Новостей на телеканале «Пятница!».

На кастинге себежанин представил блюдо из сморчков, фаршированных муслином, с картофелем в сливочном соусе. Блюдо произвело впечатление на Константина Ивлева и он пригласил Артема Ермолина в свою команду.

В первом испытании участник успешно справился с заданием, приготовив мясной рулет. Однако во втором этапе, где требовалось испечь королевскую ватрушку, себежанин оступился: шефы высоко оценили внешний вид изделия, но внутри выпечка не пропеклась.

В итоге Артем Ермолин покинул проект, остановившись в шаге от финала.

