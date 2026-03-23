Старший лейтенант юстиции рассказал псковским школьникам об уголовной и административной ответственности

Сегодня инспектором следственного управления Следственного комитета России по Псковской области старшим лейтенантом юстиции Антоном Быковым проведены правовые занятия с учащимися школы №23 с углубленным изучением английского языка» и Псковской инженерно-лингвистической гимназии на тему «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: СУ СК по Псковской области

Ребятам рассказали об основных принципах уголовной и административной ответственности и о применяемых к лицу мерах в связи с совершением преступления или административного правонарушения, а также обсудили вопросы безопасного поведения. Основное внимание уделили преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также преступлениям против жизни и здоровья.

Участники встречи также поговорили об интересующих школьников аспектах работы следователей Следственного комитета и о том, как поступить на службу в ведомство.

Следователи регионального Следственного управления принимают участие в стартовавшей в городе Пскове акции «Месяц правовых знаний», в рамках которой правоохранительные органы проводят различные мероприятия в школах города. Основной целью таких мероприятий является ознакомление школьников с правами и обязанностями несовершеннолетних, юридической ответственностью и правилами безопасного поведения.