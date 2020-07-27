Общество

«Опель» псковички выставят на торги за долг в 10 миллионов рублей

Автомобиль «Опель Корса» арестовали судебные приставы в счет погашения задолженности псковички. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФССП.

В отношении горожанки у судебного пристава-исполнителя ОСП Пскова №1 на исполнении находится свыше 20 исполнительных производств о взыскании более 10 миллионов рублей задолженности перед физическими и юридическими лицами, кредитными организациями и налоговыми органами.

Неоднократно к ней применялись меры принудительного исполнения. «На этот раз должница распрощалась со своим движимым имуществом - личным автомобилем. Данное автотранспортное средство было арестовано и увезено на эвакуаторе. Автомобиль «Опель Корса» пройдет через принудительную реализацию на торгах арестованного имущества», - рассказали в ведомстве.

Если автомобиль не реализуют на торгах, он будет предложен взыскателям в счет погашения задолженности.