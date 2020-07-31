Общество

300 пчеломаток провезли через границу в Псковской области

8 пчелопакетов и 300 пчелиных маток провезли через границу в Псковской области. «Живой груз» перемещался из Белоруссии в Санкт-Петербург в автотранспортном средстве, в специализированных деревянных и пластиковых контейнерах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проверочных мероприятий нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было, товар направлен в пункт назначения.

Всего с начала 2020 года на территорию Российской Федерации в Псковской области было ввезено 770 пчелиных маток и 8 пчелопакетов.