Общество

До конца года в Острове намерены привести в порядок привокзальную площадь

До конца года в Острове намерены привести в порядок площадь у автовокзала. Об этом сегодня, 31 июля, сообщил глава администрации Островского района Дмитрий Быстров в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Автовокзал в Острове давно нуждается в ремонте. Стыдно, что в приграничном регионе привокзальная площадь находится в таком состоянии. Это - лицо нашего города, а выглядит площадка - как после бомбежки», - прокомментировал он.

Гость студии обратил внимание, что привокзальная площадь принадлежит предприятию, а не муниципалитету, а у предприятия средств на его ремонт нет.

«Директор вокзала неоднократно поднимала этот вопрос. Я надеюсь, что до конца года, до ноября, мы выполним необходимые ремонтные работы. Не только островичи, но и гости нашего города смогут с комфортном передвигаться по привокзальной площади», - заключил Дмитрий Быстров.