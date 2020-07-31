Общество

Уникальный для Псковской области фонтан открыли в Новосольниках

119-ю годовщину со дня основания города Новосокольники и День железнодорожника пришлось отмечать в условиях ограничений, связанных с карантином по коронавирусу. Именно поэтому не проходило мероприятий с приглашением большого количества людей, по-настоящему массовых, как это было в прошлые годы. Однако организационный комитет по подготовке празднования запланировал достаточное количество локальных мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципалитета.

Одним из основных мероприятий стало открытие нового городского фонтана на главной площади города, которое состоялось вечером 31 июля.

Построенный на средства федерального бюджета в рамках программы по благоустройству городских пространств, он уже стал украшением районного центра и железнодорожного узла и, наверное, станет одним из любимых уголков отдыха новосокольничан, где власти обещают поддерживать порядок и чистоту.

Фонтан является пешеходным (сухим), единственным по техническому исполнению в Псковской области. Решающими факторами принятия решения строить именной такой фонтан, явились, в первую очередь, безопасность пользователей, удобство эксплуатации и надежность инженерных схем.

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«Термин «сухой фонтан» может показаться противоречивым или даже бессмысленным, когда кто-то впервые слышит его. Дело в том, что водная чаша таких сооружений находится не на поверхности, а скрыта под землей. Струи устремляются вверх прямо из нее, взлетая над мостовой. А когда фонтан не работает - мостовая остается сухой, отсюда и происхождение названия. Такие фонтаны еще называют плоскостными, тротуарными или пешеходными. А еще вода здесь напрямую взаимодействует с человеком - и это многим доставляет удовольствие», - поделились в администрации Новосокольнического района.

Добавим, что сегодня, 1 августа, праздник продолжился в сквере железнодорожников. Здесь прозвучали поздравления с наступающими праздниками от руководителей города и района, железнодорожных предприятий. Состоялось вручение наград большой группе работников транспортного узле.

Специально ко Дню железнодорожника и Дню города было принято решение увековечить память о Почетном гражданине города, Почетном железнодорожнике, бывшем начальнике Новосокольнической дистанции пути, увлеченном общественнике Петре Ивановиче Яровом. Барельеф с его изображением установили на здании конторы дистанции пути на улице Воровского. 1 августа состоялось его открытие.

Организаторы праздничных мероприятий позаботились о создании онлайн-ряда видеозаписей для взрослых и детей, таких как «Город праздничный», «Город мастеров», «О родной земле с любовью», организации видео-конкурсов «Подарю любимому городу». «ЭКО мода 2020» и других. Подготовлены онлайн-концерты детской студии «Золотая нота», праздничная программа «Тебе, любимый горд, посвящается!» и даже онлайн-салют в честь праздника.

Много мероприятий подготовили и проводят в эти дни и местные библиотеки.