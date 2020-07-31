Общество

Псковичам напомнили, как и где можно подать заявление на замену водительских прав

Пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области напомнила об алгоритме подачи заявлений и копий документов, необходимых для замены водительских удостоверений.

Список подразделений Госавтоинспекции с указанием адресов электронной почты для подачи заявлений и копий документов, необходимых для замены водительских удостоверений:

- МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области (дислокация - город Псков): oartiukhovich@mvd.ru; (режим работы: вт. – пт. 8.00 – 17.00, обед 12.30-13.30, сб. 8.00-15.00, без обеденного перерыва);

- РЭО ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки: iushmotkina@mvd.ru; (вт. – пт. 08.30 – 18.00, обеденный перерыв 12.45 до 14.00, сб. с 08.00 - 15.00 часов, без перерыва на обед);

- РЭП ОГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» (дислокация - поселок Бежаницы): sevstigneev2@mvd.ru; (вт. 09.00 - 18.00, обед 13.00 - 14.00; сб. 09.00-17.00, обед 13.00-14.00 часов);

- РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Дедовичский»: sbabkin10@mvd.ru; (вт. - сб. 08.00 - 12.00 часов);

- РЭГ ОГИБДД МО МВД России по Порховскому району: oantonova23@mvd.ru. (вт. 08.30 - 12.00, чт. 08.30 – 17.00, обеденный перерыв 12.00-13.00, сб. 13.00 – 17.00 часов).

Для замены таких водительских удостоверений реализована дополнительная возможность подачи заявления посредством электронной почты.

Для замены водительского удостоверения вам необходимо направить комплект документов по вышеуказанному адресу электронной почты удобного для вас подразделения.

В письме необходимо прикрепить скан-образы следующих документов:

- Заявление (скачать по ссылке >>>);

- документ, удостоверяющий личность;

- медицинское заключение;

- водительское удостоверение (при наличии);

- квитанция об уплате государственной пошлины (по желанию).