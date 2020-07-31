Общество

Андрей Корнев о мерах господдержки и депутатской работе в условиях пандемии

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев видит ситуацию с влиянием пандемии коронавируса на бизнес с двух сторон, ведь он не только представитель законодательной власти, но и исполнительный директор Российского союза промышленников и предпринимателей по Псковской области, и сам занимается предпринимательской деятельностью.

Псковская Лента Новостей попросила великолукского парламентария-бизнесмена оценить усилия исполнительной и законодательной власти по поддержке предпринимателей в условиях коронакризиса.

- Андрей Юрьевич, бизнес у нас в принципе перманентно работает в непростых условиях, но в этом году масла в огонь подлил еще и коронавирус. Предпринимателям тяжело, как никогда, но последовала ли адекватная реакция на вызов со стороны властей?

- Основные, достаточное серьезные законы по поддержке были приняты на федеральном уровне, на уровне постановлений правительства. Президентом был предложен механизм по выплате заработной платы, сначала с полной компенсацией займов, выданных на эти цели, а сейчас под очень низкий процент - до октября-ноября-декабря - если сохраняешь численность штата. Это очень хорошая форма поддержки.

Весомой оказалась поддержка и в части урегулирования взаимоотношений между арендаторами и арендодателями - по снижению ставок арендной платы. Правда, здесь возникли некоторые сложности у торговых центров. В частности, это коснулось и нашего великолукского ТЦ, где собственник не хотел снижать аренду, поскольку по формальным признакам он не мог получить обещанную льготу по налогу на имущество.

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Благодаря региональному бизнес-омбудсмену Аркадию Мурылеву – мы с ним всегда на контакте находимся – нам удалось предоставить им возможность все-таки не платить налог на имущество, который составляет 2,2% (а это достаточно большая сумма для торговых центров), если они на три месяца дадут отсрочку и снижение по арендной плате.

Муниципалитеты также предоставляли скидку на три месяца по арендной плате. Я так понимаю, и региональный комитет по управлению государственным имуществом на три месяца давал 90% скидку для пострадавших отраслей.

По упрощенной системе налогообложения для пострадавших отраслей применяли пониженные ставки, снизили до 5%... На самом деле, много мер было предусмотрено, все ориентировались на постановление правительства, которое определило наиболее пострадавшие отрасли. В этом направлении и на региональном уровне принимались различные меры поддержки.

- На федеральном уровне регулярно возникают различные предложения, как еще можно поддержать бизнес в эти непростые времена. Например, предлагается продлить действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД собираются отменить с начала следующего года). Псковский парламент эту идею на июльской сессии поддержал. И как депутат, и как исполнительный директор РСПП, и как предприниматель объясните, почему так важно сохранить ЕНВД?

- Тут надо отметить, что ЕНВД пытаются убрать не просто так, а для того, чтобы сделать бизнес более прозрачным. Первым шагом по выводу из тени стало введение онлайн-касс. Когда стал виден реальный оборот по некоторым компаниям, стало понятно, что предприниматели очень много не доплачивают. Я так думаю.

Но мы понимаем, что ЕНВД используют многие предприниматели. Он платится не с выручки или заработанных денег, то есть доход минус расход, а с квадратных метров. В некоторых местах он в разы выгоднее, чем другие системы налогообложения: общая или упрощенная. Но это больше касается, мне кажется, крупных агломераций – Москвы и Санкт-Петербурга.

Полагаю, что в каких-то населенных пунктах, в которых нет громадных оборотов, ЕНВД все-таки можно было бы оставить. С другой стороны, законы не должны приниматься для какого-то определенного круга. Нельзя для кого-то применять, а для кого-то не применять их нормы. Поэтому надо выработать некий общий подход.

К слову, для того, чтобы вывести бизнес из тени, мы также приняли налог на профессиональный доход – для самозанятых.

- Который начал действовать по всей стране, и в нашей области, в частности, с 1 июля.

- Совершенно верно. Заменять чем-то «вмененку» в принципе надо, по большому счету. И интересные инструменты для этого на самом деле есть.

- В мае на одной из сессий регионального парламента вы вместе с коллегой Алексеем Севастьяновым выступили с резкой критикой мер поддержки. Не их самих, а того, как они работают. Например, вы говорили, что от банков не добиться обещанных льготных кредитов. Сейчас можно говорить о том, что ситуация выровнялась?

- Это опять же федеральная составляющая. И вопрос действительно на сегодня разрешился, но на тот момент это была очень острая тема. Банки действительно отказывали - по непонятным причинам. То есть они не объясняли, почему отказывают. В лучшем случае ответ был: «Вы не соответствуете критериям».

Надо понимать, что есть банки с государственным участием. Критерии Центральным банком для них были даны в соответствии с поручением правительства одинаковые. И, когда, например, один банк отказывает, а другие – выдают, то становится понятно, что в этом процессе что-то явно не так.

Мне лично пришлось столкнуться, когда банк для получения льготного кредита стал навязывать какие-то дополнительные услуги. Отказываешься, и тебе тоже отказывают.

В предпринимательском сообществе говорят, что, видимо, было дано указание некоторым банкам добиться для себя еще дополнительных выгод в этом отношении. А у людей на этом этапе реально возникла паника, когда все закрыто, все стоит, никто не понимает, куда двигаться. И тут, вроде как, федерация дает понятный механизм, как можно из этой ситуации выходить, а на практике он не совсем работает.

Ситуация где-то к июню выправилась. Некоторые просто пошли в другие банки, и там получили необходимые средства. Думаю, что после того, как пошел небольшой скандал, то и те банки уже по-другому стали себя вести.

- А, как считаете, ваше с Алексеем Анатольевичем депутатское замечание, высказанное в публичной плоскости, сыграло свою роль?

- Думаю, да. Банки ведь дорожат своей репутацией. Кому будет приятно, если в вопросе начнет разбираться Центральный банк или государственные органы? Кому-то может и не понравиться такой менеджмент, когда таким образом выстраиваются взаимоотношения с предпринимателями, которые обращаются за поддержкой на местах.

- Боюсь сглазить, но кажется, что мы все-таки постепенно подходим к третьему этапу выхода из ограничений по коронавирусу. Но закончатся лишь ограничения, едва ли закончатся последствия…

- Именно так. Мы теряем сейчас по выручке примерно 20-25%, а кто-то и больше. Кафе работают вполсилы. Некоторые вообще могут уже и не открыться. Если не удалось с отсрочкой кредитов договориться, то ты - банкрот и вариантов у тебя нет.

Большая проблема в том, что некоторые предприниматели так и не попали в список наиболее пострадавших отраслей, а по факту были вынуждены прекратить работу полностью. В конце июня и начале июля «Сбербанк» все-таки начал выдавать тем, у кого ОКВЭД не основной по виду деятельности, кредиты под 2% с возможностью компенсации полностью государством при сохранении численности штата. Это предметно, сильно и мощно.

- Андрей Юрьевич, вы видите медаль с двух сторон. С одной, вы - депутат областного Собрания, с другой - сами предприниматель. С учетом этого, какую оценку вы бы поставили органам исполнительной и законодательной власти, федеральной и региональной, по поддержке бизнесу в условиях пандемии?

- Пятерку, наверное, нельзя поставить. Как предприниматель понимаю, что некоторые пострадавшие, из-за того, что у них ОКВЭД не попал в список, не смогли получить поддержку от государства, и мы много об этом говорили. Вместе с Аркадием Мурылевым (региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей – от ред.) мы в комплексе занимались этим процессом, это поддерживалось и в администрации области, и на уровне нашего законодательного Собрания.

К сожалению, государство не смогло сделать для всех равные условия. Видимо, из-за понимания, что если будет большой вал обращений от предпринимательского сообщества, претендующего на поддержку, государство с этим не справится, тем более - регион.

- А помешали ли ограничительные меры вам работать как депутату на своем округе?

- В период пандемии мы не проводили прием избирателей. В то же время, поскольку мы активно работали по реконструкции проспекта Ленина, мы проводили много выездных встреч, ведь это также часть моего округа. Мне удалось выйти на контакт, и, пока сейчас пандемия, провести даже больше встреч, чем планировалось по штатной работе.

Но, конечно, депутатская работа на этом не закончена.

Беседовал Алексей Овчинников