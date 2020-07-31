Общество

Мантуров заявил, что Россия поставит рекорд по выпуску аппаратов ИВЛ

Россия в этом году в связи с пандемией коронавируса поставит исторический рекорд по производству аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), выпустив от 12 до 15 тыс. таких аппаратов, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«По году почти 7 тыс. аппаратов будет произведено и реализовано только внутри страны по госконтракту, также были заранее законтрактованные регионами заказы, плюс экспорт - всего, я думаю, в этом году в России будет произведено около 12 тыс., а с учетом возможной закладки в резерв возможно производство до 15 тыс. аппаратов в этом году. Это исторический рекорд», - подчеркнул министр.

По его словам, Минпромторг исполнит контракт на поставку в регионы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ в конце лета - начале осени, пишет ТАСС. «По производству мы идем с опережением. Вообще, у нас контракт до конца года, но мы его завершим максимум до конца августа - начала сентября», - отметил Мантуров.

Он также прокомментировал результаты проверки аппаратов ИВЛ Росздравнадзором из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга весной этого года. «Что касается результатов испытаний, мы рады, что справедливость восторжествовала. Очень грустно, что были жертвы, больные погибли, находясь в палатах, и были предположения, что причина именно в ИВЛ. Но результаты всех испытаний Росздравнадзора показали, что никакого отношения к случившемуся [ИВЛ] не имеют. Следственные органы дальше продолжают свою работу, выясняя, в чем все-таки была реальная причина», - сказал глава Минпромторга.

Мантуров напомнил, что Росздравнадзор, выдав новое регистрационное удостоверение, официально возобновил работу произведенной партии ИВЛ.