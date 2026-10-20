Явление зодиакального света сфотографировали в Изборске

В предрассветные часы утром 20 октября в Изборске сфотографировали явление зодиакального света - конусообразное свечение, которое связано с рассеянием солнечного света в частиц пыли за пределами атмосферы земли в плоскости эклиптики (видимого годового движения Солнца). Снимок опубликован в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

Наблюдения и съемка проводились на Труворовом Городище в деревне Изборск Псковской области.

«Интересно, что внутрь видимого конуса зодиакального света попала самая большая в солнечной системе планета - Юпитер, а на его видимом окончании находилась планета Марс и рассеянное звездное скопление М44 в созвездии Рака. Также конус зодиакального света простирался по созвездию Льва в восточной стороне неба», - рассказал астрофотограф Петр Митрофанов.

Также он добавил, что прогнозируемая на ночь 19-20 октября малая магнитная буря сдвинулось на более поздний срок, поэтому полярное сияние не наблюдалось.