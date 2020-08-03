Общество

Школы в новом учебном году планируют работу в очном формате

Школы в новом учебном году планируют работу в очном формате. Как сообщает «Российская газета», измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий - новая реальность, в которой будут жить и учиться все российские школы после 1 сентября. А они откроются в очном формате: по крайней мере, планы у властей именно такие.

«Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодня каких-то серьезных опасений у нас нет, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей».

В санитарных правилах СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020 детально прописано, какие меры безопасности будут соблюдать школы до конца года. К примеру, за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение - занятия, требующие специального оборудования (физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Обязательного требования сдвигать начало уроков по времени нет. Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не наоборот. Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.

Перед сотрудниками образовательных организаций стоит задача не только дать детям знания, но и сохранить их здоровье. Необходимо постараться, чтобы дети из разных классов не находились друг с другом в одном помещении, в бассейне в том числе. Посещение бассейнов допускается по расписанию отдельными классами, - пояснили «Российской газете» в Роспотребнадзоре.

Для того чтобы избежать скопления детей на входе при проведении входного фильтра и термометрии, необходимо использовать все имеющиеся входы в образовательное учреждение, рассказали в Роспотребнадзоре.

Вопрос со школьными обедами тоже проработан. В санитарных правилах написано, что рассадка детей из одного класса в помещениях для приема пищи может осуществляться без учета соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.

Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки.