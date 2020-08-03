Общество

Почти 80% читателей ПЛН не поддерживают проведение трехдневного голосования

Почти 80% читателей Псковской Ленты Новостей не поддерживают проведение трехдневного голосования на выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте.

В опросе на тему «Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?» приняли участие 638 человек.

7.21% опрошенных всецело поддерживает такую форму голосования, так как считают, что в условиях борьбы с коронавирусом это правильно.

3,29% выбрали ответ «Одобряю. Понравилось, как проходило голосование за поправки в Конституцию», еще 7,68% - «Скорее за. Это удобно и позволит проголосовать большему количеству людей»

Скорее против 2,51% - они не видят никаких оснований для этого.

1.57% выбрали вариант ответа «Не поддерживаю. В цивилизованных странах нет многодневного голосования»

Самый популярный ответ «Категорически против. Это повышает риск фальсификаций и нарушений на выборах». Его выбрали 77,74% опрошенных.