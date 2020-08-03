Общество

Глава Великих Лук поздравил почетного гражданина: Благодаря вам в городе сохранен аэропорт

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил Владимира Орлова с присвоением звания «Почётный гражданин города Великие Луки»

«Примите сердечные поздравления с присвоением звания «Почетный гражданин города Великие Луки». Решение о присвоении вам звания является данью уважения к вашим заслугам, признанием большого личного вклада в развитие города на Ловати, его инвестиционной и туристической привлекательности, социальной сферы», - написал глава города.

Он отметил, что благодаря неравнодушию, профессионализму и преданности избранному делу Владимира Орлова в Великих Луках сохранен аэропорт, эффективно функционирует центр управления воздушным движением.

«Благодаря вам, как одному из инициаторов и самому опытному руководителю Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, наш город является признанной столицей российского воздухоплавания. Особых слов признания заслуживает ваш весомый вклад в появление в нашем городе многофункционального спортивного комплекса "Айсберг" и единственного в России специализированного спортивного комплекса Стрелец», - поздравил Николай Козловский.

Он выразил убежденность в том, что присвоение звания «Почетный гражданин города Великие Луки» придаст сил и уверенности для новых достижений и активной общественной деятельности на благо города Великие Луки.

«От всей души желаю Вам дальнейших успехов в реализации Ваших перспективных проектов и планов, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия», - заключил глава города.