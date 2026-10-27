Псковичам рассказали, почему после лета нужна профессиональная гигиена полости рта

Лето закончилось, и, разглядывая себя в зеркале при ровном офисном освещении, многие замечают неприятную картину: зубы потеряли былой блеск, а у линии десны появилась едва заметная желтизна или темные ободки. Это результат летнего отдыха, который требует профессионального вмешательства. О том, почему после лета нужна профессиональная гигиена полости рта, рассказали Псковской Ленте Новостей в стоматологической поликлинике.

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Математика налета: почему щетки недостаточно?

Даже если человек чистит зубы дважды в день щеткой и пользуется ирригатором, он справляется лишь с 60% задачи. Оставшиеся 40% налета — это микроскопические частицы пищи и бактерии, которые прячутся в зонах, недоступных для щетки: в глубоких фиссурах (ямках) на жевательных зубах, в десневой борозде и в плотных межзубных промежутках.

Этот пропущенный налет живет своей жизнью. В течение 12–14 дней он пропитывается минералами из слюны, уплотняется и превращается в зубной камень. Домашняя щетка перед ним бессильна. Зубной камень — это шершавый плацдарм, на котором новый налет скапливается в геометрической прогрессии. Он отодвигает десну, вызывает кровоточивость и создает условия для развития кариеса на корне зуба.

Кислотная атака: что лето сделало с эмалью?

Главная причина, по которой зубы осенью кажутся темнее, кроется в химии. Лето — это сезон высокой кислотной нагрузки. Холодные лимонады, свежевыжатые соки, смузи, ягоды (особенно черная смородина, вишня, черника) и даже популярные детокс-воды с лимоном имеют pH от 2,5 до 4,0. Для сравнения: такая же кислотность у желудочного сока.

Когда эмаль регулярно контактирует с кислотой, из ее кристаллической решетки вымываются кальций и фосфор. Этот процесс называется деминерализацией. Эмаль не растворяется в один момент, она становится пористой, как губка.

В таком уязвимом состоянии она моментально впитывает любые пигменты. Красное вино на веранде, чашка крепкого кофе холодным утром, крепкий чай и курение оставляют на пористой эмали стойкий налет, который невозможно очистить обычной пастой. Зубы не разрушились, но их поверхность стала шероховатой и тусклой.

Современная процедура профессиональной чистки зубов — это высокотехнологичный и бережный процесс.

Почему это нужно сделать именно осенью?

Осень — идеальное время для визита к пародонтологу или гигиенисту. Во-первых, человек убирает все последствия летних кислотных атак и пигментации, возвращая улыбке свежесть. Во-вторых, он помогает организму встретить сезон простуд во всеоружии. Хроническое воспаление десен из-за зубного камня ослабляет местный иммунитет полости рта.

В-третьих, впереди сезон цитрусовых (мандарины к Новому году) и горячих напитков. Проводить гигиену нужно строго до начала активного употребления кислых фруктов, чтобы фтор успел укрепить эмаль. И, наконец, если пациент планирует отбеливание или лечение кариеса, профессиональная гигиена является обязательным протоколом.