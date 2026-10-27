Пока не стало поздно: псковичам объяснили, почему нельзя пропускать диспансеризацию

Человек может годами не подозревать о болезни, пока она не даст о себе знать. В Псковской области около 60% прошедших диспансеризацию имеют подтверждённые заболевания, а ещё у 17% выявлены симптомы. Почему важно проверять здоровье, даже если ничего не болит, рассказала заместитель министра здравоохранения региона Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам замминистра, люди не доверяют диспансеризации. Пациенты рассчитывают пройти полное обследование организма и получить подробную информацию о здоровье. Это так не работает. Задача диспансеризации - прежде всего обнаружить признаки наиболее опасных заболеваний и предпринять меры.

«Это перечень простых минимальных обследований, но по результатам которых появляется возможность заподозрить или выявить заболевания, которые вносят максимальный вклад в структуру смертности», - объяснила Надежда Рагозина.

Врачи во время обследований проверяют, нет ли у пациента признаков сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и хронических болезней лёгких. Для этого измеряют давление, проверяют уровень сахара и холестерина в крови, проводят ЭКГ и другие обследования с учётом возраста и пола.

Пока ничего не болит, поход к врачу легко отложить на потом. Серьёзные заболевания долго не дают о себе знать, и обнаружить их как раз помогают профилактические обследования. Обычный анализ крови может показать повышенный уровень сахара, о котором человек раньше не подозревал. Если у человека проблемы с другими анализами, врачи проведут дополнительные исследования.

По результатам диспансеризации пациентов распределяют на три группы здоровья. К первой врачи относят людей здоровых, ко второй - тех, у кого есть симптомы, но болезни пока не обнаружены. В третью же группу попадают пациенты с подтверждёнными заболеваниями.

Профилактические обследования полезны даже тем, кто уже наблюдается у врача. Например, человек с заболеванием сердца может не знать, что у него также развивается сахарный диабет или рак.

«У него могут быть какие-то ещё заболевания, про которые он не знает», - подчеркнула замминистра.

Надежда Рагозина сравнила регулярные проверки здоровья с привычными правилами гигиены. По её мнению, забота о здоровье должна стать такой же естественной привычкой, как ежедневная чистка зубов.

Напомним, с 18 до 39 лет диспансеризацию можно проходить раз в три года, а с 40 лет - ежегодно. В остальные годы доступны профилактические медицинские осмотры. Пройти обследование можно бесплатно по полису ОМС.