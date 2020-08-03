Общество

Со значительным отставанием идет строительство детского сада в Овсище

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов посетил с рабочим визитом строительную площадку детского сада на улице Алексея Алехина в Пскове для оценки объемов проделанных работ и темпов реализации проекта. Обращаясь к представителям подрядных организаций, он указал на значительное отставание от графика по целому ряду направлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

«Проект с самого начала столкнулся с сложностями в реализации, необходимо значительно увеличить темпы работ, потому что до срока сдачи объекта остается мало времени», - подчеркнул вице-губернатор, добавив, что для решения задач необходимо использовать собственные ресурсы или привлечь дополнительные субподрядные организации.

В рамках визита Василий Осипов посетил первый этаж строящегося здания, где в настоящий момент ведутся работы по прокладке электрических сетей. Параллельно ведется устройство внешних инженерных коммуникаций, а также возведение третьего этажа учреждения. На объекте задействовано порядка 80 человек и 7 единиц техники.

Представители подрядной организации выразили уверенность в том, что им под силу поддерживать высокие темпы работы и привлечь дополнительных специалистов. Но при этом есть необходимость в дополнительном авансировании проекта для закупки оборудования и малых архитектурных форм. Василий Осипов подчеркнул, что данный вопрос в ближайшее время будет проработан профильными специалистами региональной администрации.

Дополнительно стороны обсудили ряд рабочих вопросов в рамках взаимодействия заказчика и исполнителя по контракту.

Отметим, строительство детского сада на улице Алексея Алехина в Пскове ведется в рамках регпроекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в состав нацпроекта «Демография». На эти цели из консолидированного бюджета выделено более 210 млн рублей.