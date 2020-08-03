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Общество

Семь лет исполнилось со дня трагической гибели Павла Адельгейма

05.08.2020 10:42|ПсковКомментариев: 0

Семь лет назад был убит протоиерей Павел Адельгейм. Сегодня, 5 августа, в Пскове проходят мероприятия - светские и церковные, - в память о священнослужителе, публицисте, писателе, поэте, проповеднике, подвижнике и диссиденте.

При жизни сотни людей — верующие и атеисты, - со всех концов страны и из-за рубежа ехали в Псков, чтобы поговорить с Павлом Адельгеймом и услышать его проповеди. Другие - избегали, считали отступником, запрещали, противодействовали его служению в храме, пытались закрыть школу регентов, основанную отцом Павлом.

5 августа, в 15:00 Псковская Лента Новостей покажет в прямом эфире на сайте и в YouTube-аккаунте онлайн-встречу памяти отца Павла Адельгейма. Она будет проходит в доме священника - на месте его гибели.

Вести мемориальное мероприятие будет близкий друг семьи отца Павла, заслуженный артист РФ, актер Псковского академического театра драмы Виктор Яковлев.

Зрители трансляции встречи памяти увидят место убийства священника, его кабинет, где он уединялся для молитвы и работы над проповедями. Во встрече примут участие гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. Также будут показаны видеофрагменты из семейного архива отца Павла, зрители услышат воспоминания тех, кто близко знал его и впечатления тех, открыл для себя личность псковского пастыря уже после его смерти. По возможности на связь выйдут родные и близкие из других городов и стран.

Напомним, отец Павел Адельгейм был священником Русской православной церкви, протоиереем, клириком Псковской епархии, церковным публицистом. Он родился 1 августа 1938 года в Ростове-на-Дону. После ареста матери жил в детдоме, затем вместе с матерью находился на принудительном поселении в Казахстане. Оттуда переехал в Киев к родственникам и в 1954 году он стал послушником Киево-Печерской лавры.

В 1956 году, когда ему исполнилось 18 лет, Павел Адельгейм поступил в Киевскую духовную семинарию. В 1959 году был исключён из семинарии игуменом Филаретом (Денисенко) по политическим мотивам. В том же году рукоположён архиепископом Ермогеном (Голубевым) во диакона к Ташкентскому кафедральному собору.

В 1964 году, по окончании Московской духовной академии, назначен священником в город Каган Узбекской ССР. В 1969 году построил новый храм, освящённый во имя святителя Николая.

В том же году арестован за распространение самиздата по статье 190-1 «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»: у священника нашли много стихов поэтов Серебряного века (Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Волошина). «Суд решил, что все эти произведения писал я сам, а приписывал их известным поэтам», — вспоминал впоследствии сам отец Павел. Поводом к аресту священник позднее называл донос своего однокашника по Киевской семинарии Макария (Свистуна).

В течение года содержался во внутренней тюрьме КГБ в Бухаре. В 1970 году был осуждён на 3 года лагерей по обвинению в «клевете на советский строй».

В 1971 году, в ходе волнений в ИТУ посёлка Кызылтепа, потерял правую ногу. Освободился из заключения инвалидом в 1972 году. Служил в Фергане и Красноводске.

С 1976 года - клирик Псковской епархии.

Служил в Дмитриевском храме, Троицком соборе, восстановил придел святителя Николая в церкви Апостола Матфея в Писковичах. В 1989 стал настоятелем первого из нововозвращенных псковских храмов – церкви святых Жен Мироносиц, восстановление которой стало одним из главных дел его жизни.

В 1992 году при храме святых Жен Мироносиц открыл приходскую общеобразовательную православную школу регентов с полным циклом общешкольного и музыкального образования. В 1993 году при храме святого апостола Матфея в деревне Писковичи открыл приют для сирот-инвалидов.

В 1997 году он закончил строительство храма святого целителя Пантелеймона на территории Псковской областной Психиатрической больницы – для духовного окормления пациентов больницы и жителей поселка Богданово.

До 22 февраля 2008 года был настоятелем храма святых Жен Мироносиц. Освобождён от должности указом архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия (Саввина), но с сохранением права службы.

В последние годы жизни служил в храме святых Жен Мироносиц (со Скудельниц) на Мироносицком кладбище, обжаловал в суде новый устав прихода, зарегистрированный новым настоятелем, и смог добиться, что этот документ признали незаконным.

Деяния широко известного в православном мире псковского пастыря по достоинству оценил назначенный в мае 2018 года на Псковскую кафедру митрополит Тихон (Шевкунов), который заговорил об отце Павле на первой же своей пресс-конференции в новом статусе 21 июня 2018 года: «Конечно о. Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жесткой позицией, кто-то с ней не соглашается. Но в том, что это был выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь Божию, человек, который трудился ради Христа, — в этом сомнений нет. И потому с доброй памятью мы вспоминаем о нем. В том числе о том, что он сделал для псковичей и для Псковской церкви».

Теги: #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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