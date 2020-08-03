Общество

Юные спецназовцы ознакомились с работой служебных собак

Для участников подросткового лагеря «Юный спецназовец» региональное управление по контролю за оборотом наркотиков и центр кинологической службы УМВД России по Псковской области организовали профилактическое мероприятие - «Я и мой четвероногий друг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник центра Константин Воронков рассказал школьникам, что специалисты-кинологи вместе со служебными собаками ведут работу по предупреждению и раскрытию преступлений, по поиску наркотиков, огнестрельного оружия и взрывчатки, кроме того, собаки разыскивают опасных преступников, заблудившихся людей и людей пострадавших от стихийных бедствий.

Сотрудник УКОН УМВД России по Псковской области Маргарита Мухина, в свою очередь, рассказала об использовании специально обученных собак в оперативно-служебной деятельности органов наркоконтроля: при проведении рейдов в студенческих общежитиях, в местах проведения досуга молодежи, с целью обнаружения запрещенных к употреблению веществ.

Работа сотрудников различных силовых ведомств направлены на пропаганду здорового образа жизни и правильных жизненных установок. Лагерь военно-патриотической направленности для школьников и подростков «Юный спецназовец» на протяжении уже 5-лет организуется в регионе при поддержке управления МВД России по Псковской области. Главная цель - формирование у молодых людей ценностных установок гражданина-патриота, предотвращение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул.