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Общество

Правила благоустройства Пскова будут внедряться постепенно и поэтапно

07.08.2020 13:09|ПсковКомментариев: 0

Правила благоустройства Пскова должны внедряться постепенно и поэтапно. Об этом рассказали представители органов местного самоуправления Пскова на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 7 августа.

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков рассказал, что правила, которые касаются благоустройства, должны внедряться постепенно и поэтапно, население должно сначала ознакомиться с ними. Сейчас предприниматели обращаются с вопросами, которые чаще носят консультативный характер. Пока больше всего нововведениями интересуются федеральные сетевые магазины. С ними ведется диалог, чтобы собственные стандарты федеральной сети и городские требования привести к «общему знаменателю».

Представители администрации города уточнили, что один год выделен на приведение в соответствие в центре города и два - в «спальных» районах.


Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова

По словам начальника контрольного управления администрации Пскова Натальи Симоновой, бизнес «не совсем с радостью» воспринял информацию о предстоящих изменениях в части введения единообразных вывесок, но в то же время все понимают, что город в результате станет уютным и опрятным. Предприниматели, которые первыми выполнят требования нового стандарта, будут задавать тон. Остальные магазины будут уже подстраиваться под него. Торговые точки будут обязаны придерживаться единой цветовой гаммы в одной зеленой зоне, например, выбирать такой же шрифт и размер букв.

По ее словам, все предприниматели уведомлены о грядущих изменениях. В любом случае им придется выполнить это требование. Рассматривается возможность усиления мер административного воздействия, для этого потребуются изменения в областной закон об административных правонарушениях пока штраф достаточно низкий.


Главный архитектор Пскова Евгений Скачков

В качестве примера привели магазин «Магнит» в «стекляшке» (Псков, Советская, 5), где уже сделали вывеску, которая допустима на данный момент. Владельцы новых магазинов, прочитав дизайн код, стараются делать вывески с одними буквами, без подложки.

В городе ведется активная работа по «временным» рекламным баннерам. Временная вывеска может находиться до момента согласования вывески в КУМИ. Если документы не поданы, собственников заставляют снимать, иногда с помощью правоохранительных органов. Сейчас направлено 86 уведомлений по «временным» вывескам на центральных улицах Пскова.


Заместитель начальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Александр Грацкий 

Заместитель начальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации города Александр Грацкий добавил, что в Пскове сильно изменились правила земляных работ. При новых правилах благоустройства можно не более двух раз продлевать срок земляных работ. Ранее ограничений не было.

Теги: #благоустройство #ОМСУ #торговые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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