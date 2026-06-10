За неделю скорую помощь в Псковской области 40 раз вызывали из-за инфаркта

3 078 обращений поступило в Единую диспетчерскую службу Псковской станции скорой медицинской помощи с 1 по 8 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей на станции.

Фото: Псковская станция скорой помощи

245 обращений передано в службу неотложной помощи при поликлинике, принято для передачи выездным бригадам СМП – 2427, из них: по поводу ДТП – 19, пожара – 28, в общественные места – 342. В 323 случаях помощь требовалась детям, 135 вызовов касались ОРВИ, 96 – острого нарушения мозгового кровообращения, 40 вызовов поступили на счет острого инфаркта миокарда.

Из числа всех обращений 967 случаев были экстренными, 1 178 - неотложными (без угрозы для жизни).

Число безрезультатных вызовов за неделю – 647.

Два пациента за этот период направили сотрудникам СМП благодарности.