В народную программу ЕР внесли пакет мер по социальной и трудовой интеграции участников СВО

В народную программу «Единой России» внесли пакет мер по социальной и трудовой интеграции участников СВО, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии.

Фото: «Единая Россия»

Пакет мер на заключительном отчётно-программном форуме «Есть результат!» в Москве озвучил координатор направления народной программы по поддержке участников СВО, член Генсовета «Единой России», выпускник программы «Время Героев», Герой России Владимир Сайбель.

Среди инициатив планируется разработка дальневосточного проекта «Гектар Героя» с упрощённым оформлением земли, создание программы подготовки производственных руководителей «Время мастеров», признание за ветеранами права работать в гражданском секторе по своим военно-учётным специальностям без дополнительного переобучения, а также внедрение общероссийского стандарта доступной среды при строительстве и ремонте жилья (в частности, выделение инвалидам боевых действий квартир со встроенной системой «умный дом» и запуск механизма «бесшовного обмена», когда муниципалитеты будут бесплатно менять квартиры ветеранов с ограниченными возможностями здоровья на верхних этажах на аналогичное жильё на первых этажах в тех же районах)