 
Общество

В народную программу ЕР внесли пакет мер по социальной и трудовой интеграции участников СВО

0

В народную программу «Единой России» внесли пакет мер по социальной и трудовой интеграции участников СВО, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии.

Фото: «Единая Россия»

Пакет мер на заключительном отчётно-программном форуме «Есть результат!» в Москве озвучил координатор направления народной программы по поддержке участников СВО, член Генсовета «Единой России», выпускник программы «Время Героев», Герой России Владимир Сайбель.

Среди инициатив планируется  разработка дальневосточного проекта «Гектар Героя» с упрощённым оформлением земли, создание программы подготовки производственных руководителей «Время мастеров», признание за ветеранами права работать в гражданском секторе по своим военно-учётным специальностям без дополнительного переобучения, а также внедрение общероссийского стандарта доступной среды при строительстве и ремонте жилья (в частности, выделение инвалидам боевых действий квартир со встроенной системой «умный дом» и запуск механизма «бесшовного обмена», когда муниципалитеты будут бесплатно менять квартиры ветеранов с ограниченными возможностями здоровья на верхних этажах на аналогичное жильё на первых этажах в тех же районах) 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026