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Псковские курсанты стали победителями и призерами мероприятий Недели науки

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В рамках Недели науки, проходившей в Вологодском институте права и экономики ФСИН России, курсанты Псковского филиала Университета ФСИН приняли участие в межвузовских научных мероприятиях, продемонстрировав высокие результаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Победителем круглого стола «Актуальные проблемы противодействия пропаганде деструктивных идей среди молодежи» в номинации «За оригинальность исследования» стала курсант филиала Ульяна Некипелова с докладом на тему «Социопатия. Проблемы психологического деструктивного поведения молодежи». Научное руководство над исследованием осуществлял профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дмитрий Егоров.

Кроме того, Ульяна Некипелова стала призером Межвузовского конкурса творческих презентаций по теме «Социальные гарантии государственных (муниципальных) служащих и лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности». По результатам конкурса работа курсанта, выполненная под руководством начальника кафедры государственно-правовых дисциплин Натальи Патраш, удостоена третьего места.

Победителем в номинации «За лучшую презентацию» на межвузовском научном семинаре «Современная молодежь: проблемы и перспективы» стала курсант Псковского филиала Софья Хортова. Научным руководителем работы также выступила начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Наталья Патраш.

В мероприятиях Недели науки приняли участие обучающиеся образовательных организаций ФСИН России, а также представители образовательных организаций МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, Российской таможенной академии и других образовательных организаций.

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