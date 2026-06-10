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Свыше 200 тысяч человек с гепатитом С планируют пролечить в РФ в 2026 году

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Свыше 107 тысяч человек с хроническим гепатитом С получили противовирусную терапию в 2025 году. Минздрав России в текущем году планирует пролечить вдвое больше таких пациентов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В 2025 году число пациентов с хроническим гепатитом С, получивших противовирусную терапию, выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысило 107 тысяч человек. В текущем году мы планируем пролечить вдвое больше пациентов», - сказал Мурашко в среду в приветствии участникам Национального экспертного совета по вопросам элиминации вирусных гепатитов в РФ.

По его словам, лекарственное обеспечение детей с гепатитом С организовано через президентский фонд «Круг добра». Все, кому показана противовирусная терапия, в полном объеме и бесплатно получают современные препараты. Среди взрослых пациентов также достигнут высокий охват лечением, пишет Интерфакс.

В программу государственных гарантий включено скрининговое обследование населения на гепатит С, выделены необходимые объемы для дальнейшей диагностики, добавил Мурашко.

Он отметил, что в РФ достигнут значительный прогресс в контроле и совершенствовании оказания помощи больным с гепатитом.

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