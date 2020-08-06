Общество

Арбитражный суд Северо-Запада принял сторону «Псковнефтепродукта» по вопросу АЗС рядом с Мирожским монастырем

Арбитражный суд Северо-Запада удовлетворил кассационную жалобу ООО «Псковнефтепродукт» и отменил решение Четырнадцатого апелляционного арбитражного суда, который ранее признал законным уведомление администрации Пскова об отказе в выдаче разрешения на строительство АЗС на земельном участке по адресу: г. Псков, ул. Я.Райниса, д. 2А, вблизи Мирожского монастыря. Соответствующее решение от 5 августа опубликовано на сайте инстанции.

«Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2020 по делу № А52-3039/2019 отменить. Решение Арбитражного суда Псковской области от 27.11.2019 по указанному делу оставить в силе», - говорится в резолятивной части постановления Арбитражного суда Северо-Запада.

Кроме того, суд распорядился взыскать с администрации города Пскова в пользу ООО «Псковнефтепродукт» 1500 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе.

Напомним, 17 июня прошлого года администрация Пскова вынесла отказ ООО «Псковнефтепродукт» в выдаче разрешения на строительство АЗС на земельном участке, расположенном на ул. Я. Райниса, 2а. ООО «Псковнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с требованием признать незаконным данное уведомление, и в ноябре 2019 года Арбитражный суд вынес решение в пользу «Псковнефтепродукта». Власти Пскова подали апелляцию в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, который отменил решение первой инстанции.

Добавим, к рассмотрению вопроса по строительству АЗС Арбитражный суд вернется на заседании 3 сентября.