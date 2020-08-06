Общество

Фотофакт: Белка живет в вольере у закрытого кафе в Пскове

Снимком клетки с животным у неработающего кафе «Laurel» поделилась в сообществе «Жесть по-псковски» «ВКонтакте» псковичка Анна Семенова. Кафе располагается рядом с отреставрированным Двором Постникова на пересечении улиц Леона Поземского и Олега Кошевого.

«В вольере находится белка. Клетка полна мусора, в поилке на такой жаре тоже плавает мусор. Вода явно не свежая, корм (семечки, орехи) весь съеден. Прутья клетки очень частые, поэтому нет возможности дать животному свежей воды. Если кто знает хозяев сего заведения, просьба донести до них, что животное на такой жаре находится в очень большой опасности», - полагает автор поста.

Пришедшая в комментарии женщина, вероятно, имеющая отношение к закрытому кафе написала: «Белку кормят. Не городите чушь. Вы уверены, что животное страдает?».

Увидевшие снимки псковичи разделились на два лагеря. «Вас на жаре оставить в клетке с кормом, но без свежей воды - как вы себя чувствовать будете?» «Если уж заключили в неволю «ребенка», то ухаживайте за ней достойно». «Ну, судя по состоянии шерсти и упитанности самой белки, жизнью она вполне довольна».