Забивший молотком и утопивший свою жертву великолучанин получил 9,5 лет строгого режима

Собранные следственными органами СК России по Псковской области доказательства признаны коллегией присяжных заседателей и судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего жителя города Великие Луки. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

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Следствие и суд установили, что в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года мужчина со своей знакомой находились на берегу озера Жеребенец в Невельском районе, где в ходе возникшего между ними конфликта он нанес женщине несколько ударов по голове имевшимся при нем строительным молотком, после чего столкнул тело с обрыва. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Вернувшись на следующий день на место преступления, мужчина привязал к телу погибшей мешок, наполненный кирпичами, и утопил тело в озере. 3 июня 2024 года в ходе проводимых поисковых мероприятий в акватории озера обнаружили тело погибшей.

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда и расходов потерпевшей стороны в размере 1,5 миллионов рублей.

Ранее суд продлил срок содержания подсудимого под стражей на шесть месяцев и назначил предварительное слушание для разрешения ходатайства стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей.