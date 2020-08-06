Общество

Путин поручил сохранить в регионах до весны резерв коек для больных коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил сохранить в регионах на осень и зиму 2020 и 2021 годов резерв специализированных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти в регионах обеспечить «с учетом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», пишет «Парламентская газета».

Как следует из перечня поручений по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону, правительству поручено предусмотреть возможность дополнительного развертывания коек, в том числе для лечения больных с осложненными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями.

Президент ждет доклада по этому вопросу до 25 сентября, а затем — ежемесячно.