В Псковском Кремле прошла адаптивная экскурсия для незрячих туристов 

Показ адаптированной экскурсии по Псковскому Кремлю для незрячих туристов состоялся в Пскове 13 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, хоть погода и внесла свои коррективы, но древняя крепость стала ближе и понятнее тем, кто познает мир на слух и на ощупь, а гиды-экскурсоводы увидели этот процесс изнутри.

Фото: организаторы мероприятия

В экскурсии приняли участие семь незрячих туристов — представители Псковской областной общественной организации Всероссийского общества слепых и Союза незрячих и слабовидящих ветеранов боевых действий. Многие из них приехали в Псков на фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности», а один из участников приехал даже издалека — из Мордовии.

Одному из туристов помогала передвигаться собака-поводырь по кличке Оскар. Она уверенно вела своего хозяина по кремлевским дорожкам, останавливаясь у ступеней и обходя лужи.

«Эта немая, но очень выразительная поддержка стала для всех напоминанием: доступность — это не только пандусы и тактильные модели, но и такие вот верные спутники, которые делают мир шире и безопаснее», — отметили организаторы.

Проводила экскурсию директор Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени Александра Бологова Екатерина Ануфриева — человек, который знает о доступности не понаслышке.

За процессом наблюдали шесть представителей туристической сферы: сотрудники Псковского музея-заповедника, турфирмы Sun Travel и частные экскурсоводы. Некоторые из них уже имели опыт работы с людьми с ОВЗ.

«Погода, увы, решила проверить всех на прочность: мокрый снег, сырость, лужи на дороге. К тому же группа оказалась разнородной — и это тоже потребовало гибкости. Организаторы были вынуждены сократить часть материала и отказаться от некоторых тактильных остановок. Но даже в таких условиях экскурсия прошла в доброжелательной атмосфере и оставила у участников хорошие впечатления. Ведь главное — не идеальная погода, а внимание, уважение и желание быть вместе», — добавили организаторы.

После экскурсии организаторы и музейные работники обменялись мыслями и впечатлениями: что можно улучшить, как использовать уже имеющиеся материалы музея и наработки, созданные в рамках проекта. Разговор получился предметным и тёплым. Договорились о дальнейшем взаимодействии и обмене материалами — а значит, у доступного туризма в Пскове есть хорошее продолжение.

Этот день показал главное: Кремль умеет говорить с каждым. Даже если за окном мокрый снег, даже если группа собралась разная, даже если не всё пошло по плану — история всё равно находит дорогу к сердцу. Главное, чтобы рядом были люди, готовые эту дорогу проложить.

Адаптированная экскурсия подготовлена в рамках проекта «Путешествие без барьеров», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на адаптацию национального туристического маршрута «Александр Невский – имя России» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект реализует Псковская областная общественная организация «Чудской проект» в партнёрстве с Министерствами туризма и социальной защиты Псковской области, Туристским информационным центром Псковской области, Псковскими отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.