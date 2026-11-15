Коллектив Псковского областного суда посетил городской Кремль

В рамках реализации государственной политики в области патриотической деятельности, с целью сохранения исторической памяти и формирования ценностного отношения к родному краю, его истории и культуре народа, судьи и работники аппарата Псковского областного суда посетили большой макет Псковского Крома в образе XV века, выполненный по проекту архитектора и историка градостроительства Геннадия Мокеева. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фотографии: Псковский областной суд

Макет расположен в здании колокольни Троицкого собора, его площадь составляет более 16 квадратных метров, включает в себя порядка 500 сооружений. Макет Дома Святой Троицы, как жители средневекового Пскова называли свой город, выполнен в масштабе 1:88.

Во время экскурсии сотрудники областного суда увидели в деталях, как выглядел столичный центр вечевого Пскова: стены и башни Псковского Кремля; вечевую площадь, Троицкий собор — третий по счету, возведенный в 1365-1367 годах мастером Кириллом, храмы Довмонтова города во всей своей полноте и великолепии, «колокольницу на Персях», где висел вечевой колокол, собиравший псковичей на вече, а также клети в северной части Крома, где хранились запасы продовольствия, ценное имущество.