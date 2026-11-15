 
Общество

Коллектив Псковского областного суда посетил городской Кремль

0

В рамках реализации государственной политики в области патриотической деятельности, с целью сохранения исторической памяти и формирования ценностного отношения к родному краю, его истории и культуре народа, судьи и работники аппарата Псковского областного суда посетили большой макет Псковского Крома в образе XV века, выполненный по проекту архитектора и историка градостроительства Геннадия Мокеева. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фотографии: Псковский областной суд

Макет расположен в здании колокольни Троицкого собора, его площадь составляет более 16 квадратных метров, включает в себя порядка 500 сооружений. Макет Дома Святой Троицы, как жители средневекового Пскова называли свой город, выполнен в масштабе 1:88.

Во время экскурсии сотрудники областного суда увидели в деталях, как выглядел столичный центр вечевого Пскова: стены и башни Псковского Кремля; вечевую площадь, Троицкий собор — третий по счету, возведенный в 1365-1367 годах мастером Кириллом, храмы Довмонтова города во всей своей полноте и великолепии, «колокольницу на Персях», где висел вечевой колокол, собиравший псковичей на вече, а также клети в северной части Крома, где хранились запасы продовольствия, ценное имущество.

 
«Благодаря опыту, эрудиции и высокой квалификации экскурсовода Тамары Шулаковой, сотрудники суда узнали богатые исторические факты, перед ними раскрылось глубокое духовное наследие родного Пскова», — заключили в пресс-службе.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026