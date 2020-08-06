Общество

В Псковскую область придет похолодание

В Псковскую область на смену жаркой погоде придет похолодание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель псковского Гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Сегодня через территорию Псковской области пройдет фронт, воздух станет холодным. Таких высоких температур, которые были в регионе на выходных в ближайшие три дня не будет», - пояснила Тала Нещадимова.

Так, максимальные дневные температуры поднимутся до +20 градусов, ночные температуры будут в пределах от +10 до +11 градусов, но могут опуститься и ниже. Осадки маловероятны.

Затем с 15 августа снова ожидается повышение температур до +22-23 градусов.

«Но это еще не окончательное похолодание, не осеннее», - заявила Тала Нещадимова.