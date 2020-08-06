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Общество

Марина Борисенкова: Законодателям всегда есть над чем работать

10.08.2020 19:42|ПсковКомментариев: 0

В этом году мы столкнулись с непростым испытанием - пандемией коронавирусной инфекции. Для властей всех уровней, как исполнительной, так и законодательной, это серьезный вызов - как этому противостоять и поддерживать население. Но получил ли этот вызов достойный ответ?

Корреспондент Псковской Ленты Новостей узнал у депутата Псковского областного Собрания, председателя областной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) Марины Борисенковой, как она оценивает меры поддержки населения, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья в период пандемии коронавируса, а также о том, является ли в Псковской области доступная среда на самом деле доступной.

- Марина Эдуардовна, в период пандемии COVID-19 законодатели и исполнительная власть работали, можно сказать, в одной упряжке. В итоге было разработано и принято немало мер поддержки как на федеральном, там и региональном уровне. А как вы оцениваете эти усилия? Насколько они оказались продуктивными?

- Наверное, я здесь дам оценку, скорее, как гражданин, а не как представитель власти. Это будет правильнее. Так вот, мне кажется, законодательная и исполнительная власть справились с этой задачей очень успешно. Я сама инвалид и руковожу организацией Всероссийского общества инвалидов в Псковской области, и могу сказать, что помощь оказывалась действительно всесторонняя. Очень хорошо сработало и волонтерское движение. Справились хорошо, поэтому и серьезного роста заболеваемости нет. Наоборот, мы наблюдаем снижение, что, конечно, радует.

- Но насколько исчерпывающими были эти меры поддержки? Можем ли мы говорить о том, что людей действительно поддержали, когда многим из них пришлось провести немало дней в самоизоляции, а затем столкнуться с заметным снижением доходов?

- Сложный вопрос. У нас очень много категорий людей, которых затронула эта ситуация. Но точно могу сказать, что у нас была оказана очень большая поддержка семьям с детьми. И важно, что средства выделялись не единожды. Я сама воспитываю ребенка, и это стало большим подспорьем.

Если говорить о людях с инвалидностью, то на федеральном уровне были приняты законодательные акты, которые позволяли получить инвалидность или продлить действие документов, подтверждающих инвалидность, в упрощенном порядке, без посещения комиссий, в заочном режиме. Важно, что такая мера поддержки будет продлена, потому что она показала свою востребованность. Особенно людям из глубинки особенно сложно добираться до учреждений соцзащиты.

На региональном уровне был снижен налог на транспорт для организаций, в которых работает более 50% людей с инвалидностью, а не только для профильных НКО, таких как Всероссийская организация инвалидов. Например, у нас есть общество слепых, у них форма ООО. Они пекут хлеб, у них есть транспорт для развозки продукции. Теперь они могут получить налоговую льготу, и это очень важно, поскольку организациям, которые добросовестно соблюдали самоизоляцию, не выходили на работу, очень сложно преодолевать этот период. В поддержку этой меры высказались и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

- Если отвлечься от коронавирусной повестки и поговорить о не менее злободневной теме – доступной среде, то какие изменения здесь вы видите? Меняется ли ситуация в лучшую сторону в городе, в регионе?

- Положительные сдвиги, безусловно, есть. Нам удалось побывать в недавно отреставрированных помещениях Двора Постникова, там предусмотрено для людей с инвалидностью и удобное перемещение по объекту, и возможность попасть внутрь. К сожалению, объекты культурного наследия невозможно полностью приспособить под людей с ограниченными возможностями, но у них все-таки появилась возможность прикоснуться к эпохе XVIII века, ощутить ее. Там закуплено специальное интерактивное оборудование, и для слабовидящих людей предусмотрены тактильные картины и репродукции. Только представьте, даже человек, который никогда не видел, сможет прикоснуться к шедеврам. Такое не везде в России есть, и очень здорово, что оно появилось у нас, в Псковской области.

В Приказные палаты тоже закупили специальное оборудование. Правда, не везде это происходит так, как хотелось бы, не всегда это удобно и доступно. Например, когда мы выезжали в Изборск, то обнаружили, что там очень сложно передвигаться. Я знаю, что в Пушкинских Горах отлично подготовлена пешеходная сеть, в том числе и для передвижения людей с инвалидностью, но на объекты там попасть все-таки сложно. Хотя, может быть, это не очень возможно сделать в принципе. Если полностью все сделать для инвалидов, может быть нарушен исторический вид.

Недавно мы провели мониторинг Рижского проспекта, где практически завершен ремонт, и парка на Четырех углах. Они все очень доступны и удобны, причем для всех нозологий. Но если взять, например, улицу Леона Поземского, то там пока остается очень много вопросов.

- Но ведь и работы на улице Леона Поземского еще не окончены?

- Не окончены. Но наши эксперты уже видят конечный результат, и именно он вызывает много вопросов.

- Как реагируют на ваши замечания?

- Разные подрядчики по-разному реагируют. По улице Поземского мы пока не получили ответа.

- Вот-вот (мы все надеемся на это) Псковская область войдет в «зеленую зону» по коронавирусу, а значит, большая часть ограничений будет снята. Тем не менее, мы понимаем, что пандемия будет иметь и отложенный эффект. В связи с этим, как вы считаете, есть еще над чем поработать законодателям, чтобы поддержать и бизнес, и население?

- Законодателям всегда есть над чем работать, подумать над тем, как улучшить ситуацию в нашем государстве. Постоянно возникают новые вопросы и вызовы, которые требуют незамедлительного решения.

Если говорить конкретно про коронавирусную инфекцию, то она преподнесла нам всем очень большой урок. Если мы сделаем из него правильные выводы, то будем победителями. Так, многие люди перешли в онлайн-режим, на дистанционную работу, и где-то это оказалось очень успешной практикой.

Жизнь не стоит на месте, и, может быть, такой стресс – это на самом деле возможность для развития.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #псковское областное собрание #доступная среда #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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