Сообщения в соцсетях, чтение Маяковского с долгожителями и благоустройство территорий: Галина Неваленная о работе депутата в Пскове

Работа депутата заключается не только в подписывании бумаг, но и в личных встречах с гражданами - как в часы приема, так и вне этого времени: на контрольных выездах по территории округа с представителями правительства или на тематических мероприятиях. Зачастую на таких встречах депутаты лично общаются с людьми, выясняя, какие проблемы уже решены, а какие только предстоит решить. О планах по благоустройству территорий на Запсковье, влиянии ТОСов на общий облик города и о том, налажена ли преемственность среди представителей администрации Пскова, рассказала депутат Псковской городской Думы по округу №13, заместитель главного врача Псковской областной больницы Галина Неваленная в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— 11 августа ваш округ посетила солидная комиссия в том числе с главой Пскова, на тот момент еще Борисом Елкиным, и его подчиненными. Представители исполнительной муниципальной власти работали вместе. Галина Ивановна, расскажите, пожалуйста, продолжает ли эта форма оставаться эффективной и рабочей?

— Форма абсолютно рабочая, с каждым годом она становится более эффективной и совершенствуется. Мы к подобным встречам готовимся и многие моменты обсуждаем во время них. Я планирую каждую: маршрут, примерное время в пути, что можно параллельно обсудить. Потому что, как правило, руководство — крайне занятые люди, и «разговор на ногах» всегда эффективный. Надо отдать должное нашей власти: память у них хорошая, поэтому без записи можно все необходимое обсудить, и все сказанное останется в памяти и будет на слуху.

— В основном это общение один на один и на фоне того, что надо поправить?

— Именно так. Кроме того, мы предупреждаем наш основной актив - старших по домам, и население, поэтому они тоже подключаются. Встреча и обсуждение насущных вопросов проходит неформально, демократично, «глаза в глаза».

Надо отдать должное администрации и руководству города, что они не боятся общаться с населением, поэтому получается формат «свободного микрофона». И мы, кроме того что подводим некие итоги - например, как было в августе, когда уже было что посмотреть и какие-то итоги подвести, - сразу «закидываем удочку» на следующий сезон, на следующий год. То есть выстраивается перспективная непрерывная работа. Поэтому такой формат мне очень нравится и устраивает.

В первое время, при первых выездах, было волнение, скованность, а теперь наоборот - это возможность свободного, неформального общения, но в то же время абсолютно делового: по делу, по срокам и по реализации намеченных планов.

— Вы затронули тему посещения вашего округа в августе. С ваших слов, было четыре главных пункта. Один из них — двор на улице Алтаева, дом 8. Благодаря программе «Формирования комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» двор избавился от местной многолетней «достопримечательности» - луж. Но ведь не только это преобразование случилось на территории? Какие еще работы были проведены?

— Данное благоустройство двора - логическое продолжение ремонтных работ, которые идут по улице Алтаева. Ранее мы ремонтировали нечетную сторону улицы, дальше - четная сторона. Когда мы обсуждаем благоустройство, мы с населением разговариваем. Благоустройство территории - это не только восстановление асфальта или избавление от луж, а еще дополнительно сделать то, что хочется и что наболело. Двор большой, и многое можно сделать.

Мы также обсудили тему зеленой части: насаждения, деревья, что оставляем или убираем. Поэтому расширили парковку: стало чисто, аккуратно, и парковка больше стала. За это хочу поблагодарить наших жителей: не было никаких деструктивных споров. Потому что иногда такое бывает: ставим - не ставим скамейку, пилим - не пилим деревья. А в данном случае консенсус был достигнут быстро, потому что уже не раз все обсуждали.

Там же ранее устанавливали детскую площадку и говорили про то, что площадку сделали, а асфальта до сих пор нет. Теперь там законченный вид: асфальтовое покрытие, малые архитектурные формы, скамейки. Не было споров на эту, все получилось так, как хотелось. Но, когда мы обсуждаем какую-либо тему, это воспринимается как должное, и входит в следующие планы.

— А какие дальнейшие планы?

— Соседний дом и двор сразу просит логического продолжения. И это правильно. Наш округ имеет определенную особенность - это старое Запсковье. Там находится очень много исторического наследия, частный сектор и многоэтажные дома. Новой застройки практически нет, все и так компактно застроено. Поэтому основное — это благоустройство. Обычно обращаются с проблемами асфальтового покрытия, контейнерных площадок, ремонта фасадов или крыльца ТОСов. Темы злободневные.

Также возникают вопросы по деревьям. Район застройки старый, поэтому и деревья тут уже немолодые, встает вопрос сноса деревьев, но в то же время хочется, чтобы оставались тень и зеленые насаждения. Поэтому мы приходим к современным подходам, когда невысокие деревья, красивые кустарники высаживаются на определенном расстоянии, соблюдая правила, чтобы не было разрушения фундамента. Одним словом, комплексный подход. И находим понимание, без особых проблем договариваемся, что будем делать и как.

— Второй пункт выезда — территория у рынка и молодежного центра на улице Труда, дом 49. Это пространство, которое стало победителем голосования ФКГС в этом году, значит, новации будут в следующем. Что планируете менять на этой достаточно большой территории?

Мы проговариваем и подключаем и молодежь, и тех, кто уже давно живет в микрорайоне, чтобы добиться результата. Потому что всего в программе ФКГС участвует 15 округов, и каждый округ борется за свое. Это настоящее соревнование.

Территория, которая выиграла в этом году, находится между улицами Новоселлов, дом 52, Труда, дом 49 и детским садом. Данная территория просится для благоустройства: асфальтирование около самого молодежного центра. Молодежь помогала голосовать, им тоже отдельная благодарность. Там хорошая зеленая зона. Мы учитываем мнение жителей. Ничего грандиозного на данной территории не будет, но там много натоптанных дорожек и тропинок, поскольку дальше идет небольшой рынок, магазины и почта. То есть на территории происходит большая социальная активность. Дорожки будут асфальтированы так, чтобы людям было удобно.

— Логику народных троп менять не будете?

— Народная тропа ведет в правильном направлении. Также мы будем советоваться, как расставить скамейки, потому что пожилые люди выбираются куда-то по делам или гулять, поэтому будем в том числе и с медицинской точки зрения смотреть, как лучше расположить скамейки. Благоустройство не должно сильно нарушать сложившийся ландшафт. Рядом детский сад, поэтому учитываем проход с маленькими детьми,и чтобы мамочкам с колясками было удобно.

Саму территорию мы уже с другого конца начинали благоустраивать: дорога, заезд к детскому саду. Стараемся все делать комплексно, чтобы через два-три года была законченная территория.

— На дворовых территориях на улице Труда, дома 16 и 20 уже работают ТОСы. Что хотят изменить активисты? Как планируют действовать? И в чем вы и городская администрация могут помочь активным гражданам?

— Наши активисты — молодцы. Покритикую свой округ в том плане, что у нас еще не максимальное количество ТОСов, но процесс пошел благодаря активности жителей. На улице Труда, дом 20, жители жаловались на состояние дорожного покрытия. Кроме того, удачно совпало: жители этого дома жаловались, что зимой не так тепло, как хотелось бы, и как раз проводили ремонт теплотрассы. Получилось хорошо и последовательно. Там двухэтапный ТОСовский проект: кроме асфальтового покрытия, малое благоустройство, дальше будет детско-спортивная площадка. То есть работы проводятся комплексно.

Хочу поблагодарить активных старших по дому. Как только формируется креативная активная команда, все получается хорошо. Иногда бывает: есть планы, есть желание, был почти сложившийся план по ТОСу, а когда дело дошло до подписей, ведь должно быть большинство голосов от жильцов дома, необходимое количество не набирается, и процесс останавливается. Здесь должна работать харизма старших по дому, и мы также подключаемся. Некоторые предполагают, что можно депутату написать и ремонт совершится. Такого не будет. Наша задача - разъяснить, помочь, но заявку подписывают жители. Для сомневающихся в работе ТОСов мы приводим в пример позитивные сложившиеся практики. Положительный пример работает как ничто другое. Также включается и соревновательный момент.

Следующий объект для благоустройства - территория на улице Труда, дом 16. Там запланированы ремонтные работы входных групп. Данные работы также можно провести в рамках ТОСов. Многие думают, что ТОСы - это только про асфальт и прочее, но это не так. В рамках данной программы можно делать как мелкие, так и крупные ремонты. Объемные проекты можно разделять на этапы.

Обсуждался и вопрос освещения. Ставить осветительные столбы-мачты дорого, решили, что самый приемлемый вариант - освещение на фасаде дома. Опять же, все работы стараемся проводить комплексно, поэтому даже наш маршрут с представителями власти города выстраивали так, чтобы прийти к завершающему контроль объекту.

— А что нас ждет в сквере вдоль улицы Застенной?

— Данный сквер мы подавали на голосование, но проиграли. Будем пытаться выиграть в следующем году. Критическая масса созрела, которая поможет победить. Там очень ландшафтное место: яблоневый сад, историческая стена, ров, плавающие утки. Хотели бы, не нарушая ландшафтную специфику, организовать на данной территории пешеходные дорожки, лавочки и спортивно-игровую площадку для подростков. Площадки для малышей рядом уже есть. Есть единение жителей близлежащих домов по поводу того, что делать. Будем убеждать голосовать, чтобы территория победила. Нужно доводить до конца.

— Как на вас отразились кадровые перемены в структурах власти региона? Борис Елкин теперь возглавляет Заксобрание Псковской области, а ему на смену временно исполняющим полномочия главы города пришел Станислав Стармолотов. Сейчас он проводит серию встреч с д