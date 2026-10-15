Более половины псковичей считают чувство юмора важным для карьеры

53% жителей Пскова считают чувство юмора важным условием карьерного успеха. При этом 37% уверены, что умение шутить не дает особых преимуществ. Такие данные приводят специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса экономически активного населения.

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Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают пользу юмора: среди участников до 25 лет так считают 43%, а среди горожан старше 45 лет — 60%.

Умение шутить чаще считают важным для карьеры те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, а также респонденты с высшим образованием.

Среди профессиональных групп лидируют бармены и официанты (77%), менеджеры по продажам (75%) и по работе с клиентами (68%). Пользу юмора также отмечают воспитатели и учителя (по 65%), врачи и специалисты по управлению персоналом (по 63%).

Реже с этим соглашаются охранники и экономисты (по 42%), системные администраторы (43%) и программисты (46%).