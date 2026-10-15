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Более половины псковичей считают чувство юмора важным для карьеры

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53% жителей Пскова считают чувство юмора важным условием карьерного успеха. При этом 37% уверены, что умение шутить не дает особых преимуществ. Такие данные приводят специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса экономически активного населения.

Изображение создано нейросетью 

Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают пользу юмора: среди участников до 25 лет так считают 43%, а среди горожан старше 45 лет — 60%.

Умение шутить чаще считают важным для карьеры те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, а также респонденты с высшим образованием.

Среди профессиональных групп лидируют бармены и официанты (77%), менеджеры по продажам (75%) и по работе с клиентами (68%). Пользу юмора также отмечают воспитатели и учителя (по 65%), врачи и специалисты по управлению персоналом (по 63%).

Реже с этим соглашаются охранники и экономисты (по 42%), системные администраторы (43%) и программисты (46%).

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