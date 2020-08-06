Общество

Бежаницкого почтальона приговорили к условному сроку за присвоение служебных средств

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что в период с в период с декабря 2019 по февраль 2020 года начальница передвижного отделения почтовой связи, действуя из корыстных побуждений, совершила хищение вверенных ей денежных средств, поступивших в кассу отделения путем изъятия наличных денежных средств на сумму 88 455 рублей, а также товаров на сумму 21 355 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и подвергнута наказанию в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком 8 месяцев, в течение которого она должна доказать свое исправление соответствующим поведением.

Также удовлетворен предъявленный в защиту интересов Российской Федерации гражданский иск прокурора Бежаницкого района о взыскании в пользу Российской Федерации ущерба в размере 109 810 рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Бежаницкого района.