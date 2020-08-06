Общество

Композицию «Щит и меч» в Псковском кремле проверили на безопасность для туристов

В Пскове провели техническое обследование художественной композиции Всеволода Смирнова «Щит и меч», установленной в 1972 году на Персях (южной стене Крома) в честь победы Александра Невского в Ледовом побоище. Об этом сообщается в группе «Псковский кремль» в соцсети ВКонтакте.



Фото здесь и далее - группа «Псковский кремль», ВКонтакте

«Музей, заботясь о безопасности псковичей и гостей города, попросил Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области провести техническое обследование состояния конструкций работы Всеволода Смирнова. Осмотр состоялся, и теперь можно говорить о том, что все висит надежно и сильными порывами ветра не сорвет отдельные части этой конструкции», - рассказали музейные работники.

Они отметили, что туристы любят фотографироваться на фоне этой композиции, подходя слишком близко к Персям. «Поскольку кованое произведение установлено уже 48 лет назад, были опасения о надежности всех его конструкций», - уточнили музейщики.

При этом авторы сообщения не ответили на вопросы пользователей о том, куда исчез медный голубь с композиции Смирнова, который ранее сидел на гарде меча.

Отметим, что голубь с композиции пропал более десяти лет назад. Считается, что его украли вандалы.