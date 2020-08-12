Общество

Назван состав вакцины для профилактики коронавируса

В состав зарегистрированной в России вакцины против коронавируса входят возбудители респираторных заболеваний, спирт, соль и сахароза.

Вакцина состоит из двух растворов, которые необходимо вводить с разницей в три недели. Они отличаются содержанием возбудителей ОРВИ разных серотипов, сообщает «Фонтанка».

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Вспомогательные вещества для обоих компонентов одинаковы - этанол 95%, сахароза, два вида соли (натрия хлорид и ЭДТАнатриевая), гексагидрат хлорида магния, полисорбат, вода и химическое соединение «Трис».