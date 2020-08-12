Общество

Силовики обезвредили напавших на псковское СИЗО «террористов». ФОТО

Сегодня, 12 августа, оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено антитеррористическое учение под условным наименованием «Гроза-2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

По замыслу учения, группа неустановленных лиц в количестве трех человек, вооруженных огнестрельным оружием, в административном здании следственного изолятора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области захватила в заложники 5 сотрудниц финансово-экономического подразделения СИЗО № 1. Они потребовали освободить из следственного изолятора одного из заключенных, осужденного за совершение преступлений террористической направленности, предоставить им автомобиль для следования в аэропорт, самолет для вылета за пределы Российской Федерации и 3 миллиона евро.

В случае невыполнения условий преступники угрожали расправой над заложниками.

С учетом неприемлемых требований и угрозы для жизни удерживаемых преступниками заложников оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области было принято решение о проведении боевого мероприятия по нейтрализации террористов.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены.

Подводя итоги, Кальян отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.