Общество

1 сентября: чего ждать псковским родителям от учебного года

Отмена электронных пропусков, контроль температуры на входе, отсутствие линеек, увеличение времени между сменами, тестирование пройденного на дистанционке — школьная пора в Псковской области начнется беспрецедентно.

Позвенеть колокольчиком на плече старшеклассника в этом году не получится.

Сами себе праздник

Псковичка Анна в этом году ведет дочку в первый класс. К важному событию семья девочки готовится основательно. Пока бабушка сидит с девочкой за прописями, мама покупает канцелярку и школьную форму, в комнате первоклассницы обновили обстановку. О том, что у ребенка не будет праздника 1 сентября, Анна узнала из обращения губернатора 9 августа.

«Было много вопросов по началу учебного года. Мы планируем его начать, как и положено – 1 сентября. Единственное, что, скорее всего, традиционных линеек не будет, и необходимо будет соблюдать ряд требований от Роспотребнадзора, в частности, закрепление отдельного кабинета за каждым классом. Тем не менее, школы будут работать в очном режиме», - рассказал Михаил Ведерников жителям Псковской области.

В прошлом году за парты сели 7,5 тысяч первоклассников. Сопоставимые цифры будут и в этом году. Вопросы у родителей вчерашних детсадовцев все еще остались.

«Конечно, мы понимаем, почему не будет торжественной церемонии, но наша семья огорчена, - говорит Анна. - Для любого школьника первый раз в первый класс — посвящение в школьную жизнь. Пребываем в полном непонимании и неведении, каким образом сложится первый класс, как будем ходить, какие будут условия. Собрания еще не было. Праздник мы, конечно, устроим, в семейном кругу дома соберемся, купим любимые вкусности дочки, испечем пироги, чтобы ей запомнился этот день. Пусть школа будет праздником, а не каторгой».

Праздник первоклассникам будут готовить сами родители.

Да, школьники будут сидеть по своим кабинетам. Во время обычных уроков. Но есть еще и физика, химия, информатика, технология, физкультура — предметы, для изучения которых нужны специализированные помещения, где классы будут сменять друг друга. Плюс перемены. Плюс туалеты. Плюс столовая, а с этого учебного года по распоряжению президента Путина младшую школу должны кормить бесплатно горячим питанием. Для этого в некоторых псковских школах пришлось увеличивать количество посадочных мест. То есть в столовой школьники будут концентрироваться по максимуму.

Да и вернутся в школу дети и педагоги не из вакуума. Куда-то летом ездили, с кем-то общались.

«Традиционно в сентябре начинается подъем респираторных инфекций после формирования детских коллективов, куда идут со своими болячками. К тому же в конце сентября — начале октября на улице достаточно низкие температуры, а отопительный сезон еще не начался. Если ситуация будет ухудшатся, может быть, на какой-то период придется перейти на дистанционное обучение», - говорит главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук совсем не то, что хотели бы услышать родители.

Придется приспосабливаться

Взрослых даже мысль о возвращении дистанционки бросает в дрожь.

«Уже пора покупать школьную форму, и я не понимаю, стоит ли это делать. Вдруг, дочка походит в школу две недели, а потом форма будет висеть в шкафу, - задается вопросом мама четвероклассницы Марина. - Весну мы пережили неплохо, учительница выкладывала уроки на «Ютубе» или делала презентации. Естественно, приходилось сидеть вместе с дочкой, что-то объяснять. Вначале она была в полном шоке, даже плакала, потому что не понимала, как все делать. Потом появилась даже ответственность, которой раньше не наблюдалось. Но продолжения я не хочу. В конце четвертого класса будут контрольные. С любыми результатами возьмут в пятый класс, но все контрольные на дистанционке — профанация. Я старалась не помогать, но все равно она приносила: «Мама, посмотри». С явными ошибками и описками я помогала, в итоге балл был выше, чем бы она реально получила в классе. Что она запомнила, я не знаю. Надо смириться и надеяться, что пронесет. А если что, придется приспосабливаться».

Окончить третий класс Саше помогал кот.

Система образования прекрасно понимает проблему освоения знаний в том виде, как мы это наблюдали весной. Поэтому в начале учебного года школьникам пятых-девятых классов предстоит пройти тестирование для выявления пробелов в знаниях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Все мы видели, в каких непростых условиях завершался предыдущий учебный год, - заявил он. - Нам важно точно понять, как произошедшее отразилось на уровне знаний школьников».

Председатель областного комитета по образованию Александр Седунов уверяет, что педагоги проанализировали опыт работы весной.

«Уверен, что педагогические коллективы готовы к этой работе. Важно, чтобы мы понимали ошибки и недочеты и их не повторяли. Уверен, что мы сможем пережить эту ситуацию, сохранить целостность образовательного процесса, качество и доступность образования», - сказал Александр Седунов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

За возобновление дистанционного обучения особенно волнуются родители первоклассников.

«Мы столкнулись с моральной неготовностью учителей, но преодолели это, - считает начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая. - Думаю, сейчас педагоги готовы. Надо констатировать, что должного отпуска у учителей не было, педагоги летом проходили всевозможные курсы, онлайн-занятия, перенимали опыт».

Сумасшедшая сумма

Пока что система образования пытается подстелить хоть какую-то соломку и максимально продлить очное общение с детьми. Правда, денег на это хватает не всегда.

«Мы провели мониторинг потребностей наших школ, садов, учреждений дополнительного образования в средствах индивидуальной защиты, термометрии, рециркуляторов. На сегодняшний день цифры колоссальные - 43 миллиона рублей, которые необходимо найти муниципальному бюджету, чтобы оснастить 91 организацию. Сумма сумасшедшая», - говорит начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко.

43 млн рублей на санитарную безопасность в школах - неподъемная сумма для бюджета Пскова.

Какую-то часть денег удалось найти благодаря весенний экономии на коммунальных платежах. Один из предпринимателей поставил в псковские школы бесконтактные дозаторы за свой счет, другой отправил в каждое учреждение по пять литров дезинфицирующего раствора.

«Хочу отметить, чтобы наши родители не волновались, педагогические коллективы не беспокоились. Разработан очень четкий план для каждой образовательной организации, - утверждает Анна Кузыченко. - Да, наши школы переполнены и не в каждой можно свободно закрепить отдельный кабинет за конкретным классом из-за вторых смен. Благодаря работе педколлектива идет кропотливое составление расписания, чтобы дети массово не пересекались друг с другом. Каждый коллектив настроен на то, чтобы максимально обезопасить детей. Мы к 1 сентября будем во всеоружии».

Она рассказала о тонкостях выстраивания образовательных процессов. В школах откроют максимальное количество входов, в некоторых образовательных учреждениях отменят проход по электронным карточкам, чтобы не создавать толпу на входе (тут хочется добавить, что перед угрозой коронавируса меркнет даже терроризм). На входах поставят санитайзеры для рук и выставят администраторов в термометрами (тут снова ремарка: вот бы и в «мирное» время температурящих детей безапелляционно разворачивали домой, равно как и взрослых из трудовых коллективов, из театров и с концертов). Занятия во вторую смену будут начинаться позже обычного, чтобы первая смена успела покинуть школу.

Учителя соскучились

Несмотря на все эти меры, дети разных возрастов из разных школ ежедневно будут перемешиваться на кружках.

«Это тонкий момент, но если соблюдать все тонкие моменты, то дети не должны ездить в автобусе, выходить на улицы, - призывает не доводить ситуацию до абсурда Елена Неруш, директор Дома детского творчества в Пскове. - Расписание будем составлять так, чтобы было время на проветривание и обеззараживание помещений. Будем ограничивать вход в здание взрослых - родителей не ждем. Понимаем, что дети придут из разных школ, но хуже, если воспитательного процесса не будет вообще, иначе сойдут на нет прошлые заслуги».

Педагоги дополнительного образования настаивают на возобновлении воспитательного процесса в кружках.

Некоторые школы для особо тревожных родителей готовы предложить индивидуальный план дистанционного обучения.

«Готовимся встретить наших детей. Мы соскучились, рады будем их увидеть. Все отработано еще на ЕГЭ, каждый взрослый человек будет знать свое место, - о начале учебного года говорит Валентина Платонова, директор псковского лицея №4. - Весну мы достойно прошли, наша школа одной из первых заявила, что мы умеем работать дистанционно. Есть тревоги у родителей, поэтому будем предлагать очно-заочную форму. Если какой-то родитель заберет ребенка домой, мы готовы проверить его знания зачетами».

Анна и Марина рассчитывают, что для их дочерей этот учебный год пройдет традиционно — за партой. Обе девочки 1 сентября выйдут из дома все равно нарядными, с бантами и цветами для учительницы. Родители будут провожать их в школу с надеждой на то, что давно вышедшие из-за парты взрослые придумают, как победить свалившуюся на нас напасть.

Юлия Магера