Общество

Абоненты ­МТС могут получить полгода бесплатной подписки Spotify Premium

МТС объявила о партнерстве со Spotify, одним из самых популярных в мире музыкальных стриминговых сервисов. Партнеры подготовили эксклюзивное предложение для абонентов ­МТС - шесть месяцев бесплатной подписки Spotify Premium, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Подписка Spotify Premium позволяет слушать треки офлайн, в любом порядке, в высоком качестве и без рекламы. Бесплатный полугодовой период доступен всем абонентам МТС, которые становятся новыми пользователями сервиса Spotify. По истечении бесплатного периода стоимость подписки Spotify Premium составит 169 рублей в месяц и будет списываться с мобильного счета. Подключить подписку можно, набрав *123# на смартфоне, а также на сайте a.mts.ru/spotify.

«Заключение стратегического партнерства с самым популярным музыкальным сервисом в мире по числу подписчиков - логичный шаг в развитии направления развлекательных продуктов в экосистеме пользовательских сервисов МТС. Музыкальный стриминг давно стал неотъемлемой частью жизни для миллионов пользователей в России. Сотрудничество со Spotify укрепит лидерские позиции МТС на рынке и позволит нашим абонентам первыми оценить возможности сервиса на эксклюзивных условиях», - рассказал первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию МТС Вячеслав Николаев.

«Мы стремимся работать с сильными партнерами по всему миру, чтобы наши пользователи получали первоклассный опыт и слушали любимую музыку в любое время и на любом устройстве, - рассказал Илья Алексеев, генеральный директор Spotify в России. - Наше первое партнерство на российском рынке открывает возможность для 78 миллионов абонентов МТС получить премиальный доступ к музыкальной библиотеке Spotify, которая состоит из более чем 60 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов, а также к персональным рекомендациям новой музыки каждый день».