Общество

Дом №4 на улице Труда продают в Пскове

Здание на улице Труда продают в Пскове. Как сообщается в документах на официальном сайте города, продается двухэтажное здание на ул. Труда, д. 4 без подвала 1948 года постройки.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения (памятником) «Дом жилой», 1948 г. Состояние инженерного оборудования: неудовлетворительное.

Отсутствуют водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Теплоснабжение отсутствует, ранее использовалось печное отопление.

Здание находится в неудовлетворительном, ветхом состоянии. Износ по осмотру – более 85 %. 14.03.2018 в доме произошел пожар, поврежден второй этаж и кровля.

Также продается земельный участок площадью 687,0 кв. метров с КН 60:27:0010209:146.

Начальная цена - 799 тыс. 800 рублей. В том числе начальная цена здания: 31 тыс. 300 рублей, начальная цена земельного участка 768 тыс. 500 рублей.

Условиями конкурса предусмотрено разработка проекта первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий в течение 6 месяцев с момента заключения договора купли-продажи, выполнение научно-проектных работ по сохранению объекта культурного наследия – в течение 12 месяцев, проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования в течение 72 месяцев с момента выполнения второго этапа работ.