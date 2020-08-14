Общество

Команда Алжира прибыла в Псков для участия в «Десантном взводе»

Для участия в конкурсе «Десантный взвод», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020», в Псков прибыла команда-участница, представляющая Алжирскую Народную Республику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Делегация прибыла на аэродром «Кресты» под Псковом самолетом Ан-22 военно-транспортной авиации.

Специалисты медицинского отряда Псковского гвардейского соединения ВДВ организовали на аэродроме термометрию личного состава, а также развернули пункты дезинфекции и обработки рук. По прибытию на территорию соединения все участники соревнований прошли первичный медицинский осмотр.

По традиции участников конкурса из Алжира встретили хлебом и солью. Военный оркестр соединения исполнил государственный гимн Алжирской Народной Республики, под звуки которого был поднят флаг государства. Руководитель конкурса - начальник боевой подготовки Воздушно-десантных войск генерал-майор Сергей Волык обратился с приветственной речью, в которой пожелал команде честной и бескомпромиссной борьбы и успехов в конкурсе.

Далее прошла регистрация участников, проведено занятие по требованиям безопасности и размещение военнослужащих.

Ранее в Псков прибыли команды из Белоруссии, Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи.