Общество

В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

Теплая погода ожидается в Псковской области на текущей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

По ее словам, ночные температуры прогнозируются в пределах от +9 до +14 градусов, а также от +10 до +15. Днем ожидается от 20 до 25 градусов тепла.

Погода будет преимущественно без осадков, ветер южных направлений - от юго-восточного до юго-западного.

Кроме того, Тала Нещадимова отметила, что на следующей неделе теплая погода сохранится, но возможны кратковременные дожди.