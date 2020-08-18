Общество

Международный фестиваль «От Винта!» приглашает псковичей к участию в своих проектах

Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!», который действует под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ, приглашает жителей и организации Псковской области принять участие в своих проектах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурсы и проекты реализуются в онлайн-формате и могут привлечь интерес самой разной аудитории. Так, к примеру, уже стартовал I Международный конкурс научно-технической анимации «МультПром-2020» . На конкурс принимаются анимационные работы по темам, связанным с развитием промышленности. Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 5 до 35 лет - как индивидуально, так и в составе группы. Заявки принимаются до 31 августа 2020 года (включительно). Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь.

Также продолжается реализация международного проекта «Инженеры Победы». В рамках него на портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ) создается раздел, посвященный роли инженеров и технических специалистов в приближении Великой Победы. К участию в проекте принимаются материалы как от организаций (промышленные предприятия, вузы, НИИ, музеи и т. д. ), так и от частных лиц. Узнать о деталях проекта и заполнить форму для участия можно здесь.

Кроме того, всем заинтересованным лицам предлагается направлять свои истории успеха - развития и становления научно-технических проектов и разработок, которые будут представлены на Всероссийском форуме региональных координаторов. Рассказать о своей истории успеха можно с помощью этой формы.

Еще одна важная цель деятельности фестиваля «От Винта!» в 2020 году - актуализация данных в «Витрине молодежных проектов и практик». Эта работа ведется по поручению министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Сведения об инновационных разработках молодых специалистов по научно-техническому направлению просьба направлять сюда.

Дополнительную информацию обо всех проектах, мероприятиях и конкурсах фестиваля «От Винта!» можно получить на официальном сайте http://owinta.com. По всем вопросам обращайтесь по адресу электронной почты: start@otwinta.com