Общество

Молодежный парламент при Псковском облсобрании присоединился к акции «Здравствуй, школа!»

Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов присоединился к благотворительной акции Детского фонда «Здравствуй, школа!», сообщается в Instagram-аккаунте парламента.

Активисты приобрели 3,2 тыс. школьных тетрадей для первоклассников из малообеспеченных семей. Акция Детского фонда позволит полностью укомплектовать школьные рюкзаки всем необходимым для учебы. В прошлом году школьные принадлежности получили 797 нуждающихся детей.

Присоединиться к благотворительной акции может каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в псковский Детский фонд.

«Желаем, чтобы тот самый день, когда «первый раз в первый класс», был самым запоминающимся и счастливым у каждого ребенка!» - отметили в молодежном парламенте.