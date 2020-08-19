Общество

Псковское УФАС оштрафовало «Детский мир» за ненадлежащую email-рекламу

Псковское УФАС оштрафовало ПАО «Детский мир» за ненадлежащую email-рекламу на 101 тысячу рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Продолжаем бороться со спамом, рассылаемым посредством звонков, смс и по электронной почте! Ранее антимонопольная служба установила, что компания «Детский мир» нарушила требования рекламного законодательства, отправив сообщение с рекламой дисконтных карт на адрес электронной почты псковичу, который не давал согласие на получение информации», - рассказали в УФАС и напомнили, что в соответствии со статьей 18 закона о рекламе, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

На рассмотрении в УФАС находятся еще несколько жалоб на рекламу, распространенную по сетям электросвязи.