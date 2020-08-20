Общество

Семья Абабковых из Пскова стала победителем всероссийского конкурса

Семья Абабковых из Пскова стала победителем всероссийского конкурса «Семья года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 342 семьи из разных регионов России. Псковскую область в номинации «Семья-хранитель традиций» представляла семья Абабковых - глава семьи Константин - обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», лауреат всероссийских и международных конкурсов, Юлия - учитель иностранных языков школы №18, Мария - учащаяся школы №18.

Все члены семьи Абабковых являются участниками заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, играют на таких русских национальных инструментах, как балалайка, домра, гусли, народная перкуссия. В составе коллектива в 2019 году стали победителями всероссийского фестиваля-конкурса на лучший любительский коллектив в рамках национального проекта «Культура». Семья Абабковых активно популяризирует русскую национальную культуру на всероссийском и международном уровне.

По результатам конкурса «Семья года» 2020 года семья Абабковых стала победителем конкурса и выдвинута на включение в почетную книгу «Семья года, Россия 2020».

Торжественное чествование победителей пройдет в День матери 29 ноября.