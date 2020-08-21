Общество

Медики не выявили ядов в анализах Навального

Медики не нашли ядов в анализах оппозиционера Алексея Навального, сообщил журналистам заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.

«Ядов и их следов пребывания в крови и моче не выявлено», - сказал Калиниченко. Медик также добавил, что проведенные исследования и консультации с московскими коллегами не позволяют говорить, что оппозиционер отравился, пишет «Интерфакс».

«Диагноз "отравление" где-то в наших подкорках мозга остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», - сказал Калиниченко.

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Состояние впавшего в кому Алексея Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным, сообщил главврач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский.

«У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их еще назвать не могу. Мы все их отрабатываем. Их отрабатывают реаниматологи, их отрабатывают неврологи, их отрабатывают нейрофизиологи, их отрабатывают все», – сказал Мураховский.

Главврач выступил против транспортировки политика до стабилизации его состояния. На перевозке настаивают соратники и родственники Навального. Немецкий фонд Cinema for Peace уже этой ночью может направить в Омск самолет за Навальным, сообщало AFP.

Оказать помощь отправке Навального на лечение за границу готов и Кремль, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О готовности помочь также говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. 21 августа в Омск для обследования основателя ФБК приехали врачи из Москвы.